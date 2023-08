Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Rostov-na-Dondakı qoşun qrupunun qərargahında görüş keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri Kremlə istinadən məlumat yayıb.

Xəbərdə deyilir ki, Putin Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Valeri Gerasimovun, eləcə də yüksək rütbəli zabitlərin digər komandirlərinin məruzələrini dinləyib.

