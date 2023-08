"Bayer Leverkuzen"in sabiq qapıçısı Andrey Lunyov karyerasını "Qarabağ"da davam etdirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, rusiyalı qolkiperin Ağdam klubundakı maaşı da bəlli olub.

"Sport24.ru" portalının məlumatına görə, artıq Azərbaycana təşrif buyuran və tezliklə rəsmi müqaviləyə imza atacaq Lunyov "Qarabağ”da hər mövsüm üçün 200 min avro qazanacaq.

Rusiya millisinin sabiq futbolçusu "Qarabağ"a azad agent kimi keçib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.