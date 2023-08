FHN-in Şimal Regional Mərkəzi təlim keçirib

Fövqəladə Hallar Nazirliyi Şimal Regional Mərkəzi tərəfindən 2023-cü ilin hazırlıq planına uyğun olaraq FHN-in Mülki müdafiə qoşunlarının, Dövlət Yanğından Mühafizə, Xüsusi Riskli Xilasetmə və Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət xidmətlərinin qüvvələrinin iştirakı ilə təlim keçirilib.

FHN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, təlim xilasetmə əməliyyatlarına cəlb olunan qüvvələrin nəzəri və praktiki biliklərinin artırılması, fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı idarəetmənin təşkili, hündürmərtəbəli binalardan, kimyəvi zəhərlənmə ocaqlarından, sel, yanğın, torpaq sürüşməsi və digər təbii fəlakət zonalarından, mürəkkəb relyefli ərazilərdən zərərçəkmişlərin təxliyəsi üzrə şəxsi heyətin bilik və bacarıqlarının daha da təkmilləşdirilməsi, həmçinin qarşılıqlı fəaliyyətin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə təşkil edilib.

Uğurla başa çatan təlimdən sonra əldə edilmiş nəticələr müzakirə olunub, müvafiq tapşırıqlar verilib.

