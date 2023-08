Bu ilin yanvar-iyul aylarında "Azərenerji" ASC 2 milyard 829 milyon kVt/saat elektrik enerjisi ixrac edib.

Metbuat.az Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu həcmdə enerjinin dəyəri 314,46 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

Bunlar, 2022-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 4,1 dəfə və 8,9 dəfə çoxdur.

Hesabat dövründə elektrik enerjisi ixracı Azərbaycanın ümumi ixracında 1,51 %, qeyri-neft sektoru üzrə ixracında isə 15,67 % paya malik olub.

