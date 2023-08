Şiddətə meyilli iki bürc - Onlardan uzaq durun

Astroloqlara görə bəzi bürclər digərlərindən daha aqressiv və şiddətə meyilli olur.

Metbuat.az astroloqların müəyyən etdiyi o iki bürcü təqdim edir:

Oğlaq

Düzdür, bu bürc altında doğulan kişilər dürüstlükləri və sadiqlikləri ilə seçilirlər. Lakin onlar həm də qısqanc və emosionaldırlar. Bu da onların bəzi hallarda aqeressivləşməsinə, hətta qarşılarındakı insana şiddət tətbiq etməsinə səbəb ola bilər.

Xərçəng

Bir çox astroloqlara görə, ən çox cinayətkarlar məhz bu bürc altında doğulanlar olur. O demək deyil ki, bu, bütün xərçənglərə aiddir. Xərçənglər həm də anlayışlı və səmimi olmaları ilə tanınırlar. Amma onları hisslərində aldadsanız, onlar aqressiv davranışlar sərgiləyə, şiddətə baş vura bilərlər.

