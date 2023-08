“Hər 5000 AZN kredit üçün ayda 150 AZN ödəniş” kampaniyası davam edir

Xəbər verdiyimiz kimi, Kapital Bank nağd pul krediti üzrə xüsusi kampaniyaya start verib. Şərtlərə görə, Kapital Bank-dan kredit götürən müştərilərin hər 5000 manat kredit məbləği üçün ayda cəmi 150 manat ödəniş etmək imkanı var. Kampaniyadan rəsmi gəliri olanlar faydalana bilərlər.

Kampaniya həm rəqəmsal kanallar vasitəsilə, həm də filialdan rəsmiləşdirilən kreditlərə şamildir. Onlayn götürülən kreditlərə nağdlaşdırma komissiyası tətbiq olunmayacaq. Kampaniya 4 sentyabr 2023-cü il tarixinədək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün: https://kbl.az/bbclpr.

Qeyd edək ki, Kapital Bank və ya istənilən digər bankın kartı ilə əməkhaqqı yaxud təqaüd alanlar 30 000 manatadək nağd pul kreditini illik cəmi 10.9%-dən 59 ayadək müddətə götürə bilərlər. Kredit şərtləri barədə ətraflı məlumat və onlayn müraciət üçün: https://kbl.az/kbgtkncd.

Ölkənin birinci bankı olan Kapital Bank PAŞA Holding-ə daxildir və Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsi — 116 filialı və 31 şöbəsi ilə müştərilərin xidmətindədir. Bankın məhsul və xidmətləri barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün https://kapitalbank.az saytına, 196 Sorğu Mərkəzinə və ya bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz. Birbank kartı sifarişi üçün: https://kbl.az/tkstcrd.

