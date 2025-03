Azərbaycan və Rusiya qarşılıqlı investisiyaları azaldıb

Ötən il Rusiya Federasiyasının Azərbaycan iqtisadiyyatına cəlb olunmuş birbaşa xarici investisiyalarının həcmi 97,892 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Trend Azərbaycan Mərkəzi Bankından məlumat əldə edib.

Məlumata əsasən, 2023-cü ildəki göstərici ilə müqayisədə ötən il sözügedən ölkədən Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiyalar 196,578 milyon ABŞ dolları və ya 66,7% azalıb.

Hesabat ilində Azərbaycana birbaşa xarici investisiyaların ümumi həcmində Rusiya Federasiyasından yatırılan investisiyaların payı 2,2% təşkil edib.

Öz növbəsində, Azərbaycan ötən il Rusiya iqtisadiyyatına 27,360 milyon ABŞ dolları sərmayə qoyub ki, bu da 2023-cü ildəki göstərici ilə müqayisədə 6,024 milyon ABŞ dolları və ya 18% azdır.

Birbaşa xarici investisiyaların ümumi həcmində Rusiyaya həyata keçirilən Azərbaycan investisiyalarının xüsusi çəkisi 2% təşkil edib.

2023-cü ildə Rusiyadan Azərbaycana birbaşa xarici investisiyaların həcmi 294,470 milyon ABŞ dolları, Azərbaycandan sözügedən ölkəyə yatırılan investisiyaların həcmi isə 33,384 milyon ABŞ dollarına bərabər olub.

Qeyd edək ki, 2024-cü ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa xarici investisiyalar 7,046 milyard ABŞ dollarına bərabər olub. Bu isə 2023-cü ildəki göstərici ilə müqayisədə 388,1 milyon ABŞ dolları və ya 5,83% artım deməkdir.

Eyni zamanda, hesabat ili ərzində Azərbaycandan xarici iqtisadiyyata yönəldilmiş birbaşa xarici investisiyaların həcmi isə 1,762 milyard ABŞ dolları olub ki, bu da 2023-cü ildəki göstərici ilə müqayisədə 1,354 milyard ABŞ dolları və ya 43,3% azdır.

