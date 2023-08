Xalq artisti Röya Ayxan paylaşdığı yeni fotoları ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi hovuz qırağında qeydə alınan fotolarını sosial media hesabında paylaşıb.

Xalq artistinin fotoları Mərdəkandakı malikanəsində çəkilib.

