Prezident İlham Əliyev 4 iyun 2012-ci il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı bununla bağlı yeni fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən, bundan sonra Komitə gömrük cinayətləri barədə məlumatla yanaşı, aidiyyəti sənədləri də maliyyə monitorinqi orqanına təqdim edəcək.

