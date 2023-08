Türkiyədə 5 yaşlı uşaq oyun oynayarkən təsadüfən ov tüfəngi ilə 2 yaşlı bacısını vurub.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə Batmanın Sason rayonunda olub.

Xəstəxanaya çatdırılan uşağın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

