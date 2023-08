Ötən ayın 14-də vəfat edən deputat Madər Musayevin 40 mərasimi keçirilib.

Metbuat.az “Reaksiya Tv”yə istinadən xəbər verir ki, mərasimdə məmurlar və tanınmış şəxslər iştirak ediblər.

Onların arasında idman və turizm naziri Fərid Qayıbov, Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əsgərov, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri, şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə, Bakı Dövlət Universitetinin sabiq rektoru Abel Məhərrəmov, Ümid partiyasının sədri İqbal Ağazadə və başqaları da olub.

