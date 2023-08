Azərbaycan şairi Hüseyn Cavidin süni intellektlə fotoları hazırlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotolar sosial şəbəkədə yayılıb.

Qeyd edək ki, son günlər Azərbaycan şairləri və yazıçılarını süni intellektlə hazırlanan fotoları maraqla qarşılanır.

Xatırladaq ki, Azərbaycan poeziyasının inkişafında böyük rol oynamış şairlərdən biri olan H.Cavid 1882-ci ildə anadan olub və 1941-ci ildə repressiyanın qurbanı olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.