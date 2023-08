Hindistanın "Çandrayaan-3" kosmik gəmisi Ayın az tədqiq edilmiş cənub qütbünün yaxınlığında yerə enib.

Metbuat.az xəbər verir ki, insansız kosmik gəmi missiyanı yerinə yetirib. Hindistan Ayın bu hissəsinə kosmik aparat göndərən ilk ölkə olub.

Xatırladaq ki, bir neçə gün önəcə Rusiyanın “Luna-25” kosmik aparatı da Ayın eyni hissəsinə eniş etmək istəyib, ancaq qəzaya görə missiya uğursuz olub.

