Eşq həyatı uğursuz olan iki bürc - Onlardan uzaq durun

Astroloqlar düşünür ki, 2 bürc digərlərinə görə daha asosial, aqressiv və ünsiyyəti bacarmayan olur. Bu da onlara eşq həyatında çətinlik yaradır - həmçinin onlarla münasibətdə olan şəxslərə.

Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:

Oğlaqlar

Ümumiyyətlə müəyyən zəkanın üzərində olan insanlar daha kobud və asosial olurlar. Bəzi hallarda oğlaqlarla sevgili olmaq sizə ancaq mənfi şeylər qazandıra bilər. Düzdür, onlar həm də romantik və anlayışlı olurlar. Amma onların aqressiv, kobud davranışları, təkliyə meyl etmələri, sizi sıxa bilər.

Şirlər

Şirlər daim liderlik ardınca qaçdıqları yolda bəzən "ayaqlarının altını" görmürlər. Bu yolda öz sevdiyi şəxsləri də qurban verə bilərlər. Onlar dürüst və mehriban insanlar olsalar da, hegemonluğu sevirlər. Bu, şəxsi münasibətlərdə sizə problem yarada bilər.

