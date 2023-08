Azərbaycan millisinin hücumçusu Musa Qurbanlı İsveçin “Yurqorden” klubunda qol hesabını açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, komandanın ölkə kubokunda səfərdə “Sandviken”lə matçında fərqlənib.

Forvard 12-ci dəqiqədə “Yurqorden”in ikinci qolunu vurub. 45-ci dəqiqədə o, komandasına penalti qazandırıb.

Görüş “Yurqorden”in qələbəsiylə başa çatıb - 5:1. M.Qurbanlının komandası bu nəticə ilə növbəti mərhələyə yüksəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.