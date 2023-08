"Qarabağ" bu gün "Olimpiya" ilə qarşılaşır

"Qarabağ" bu gün Avropa Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununa çıxacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi səfərdə Sloveniya "Olimpiya"sı ilə qarşılaşacaq. Matç Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlayacaq.

“Qarabağ” “Olimpiya” ilə 2018-ci ildə Çempionlar Liqasının 1-ci təsnifat mərhələsində də qarşılaşıb və rəqibi üstələyin. Səfərdəki ilk oyunda Ağdam təmsilçisi 1:0 hesabı ilə qələbə qazanıb, cavab oyunu heç-heçə (0:0) nəticələnib.



"Olimpiya" 2022/23 mövsümü Sloveniya çempionatının qalibi olub. Komanda bu mövsüm yarışdığı Çempionlar Liqasının 1 və 2-ci mərhələlərində müvafiq olaraq "Valmiera" (Latviya) və "Ludoqorets"i (Bolqarıstan) mübarizədən kənarlaşdırıb. 3-cü mərhələdə isə "Qalatasaray"a uduzaraq Avropa Liqasında pley-off mərhələsinə düşüb və "Qarabağ"a rəqib olub. Komanda hazırda Sloveniya liqasında 4 oyundan 9 xalla 3-cü yeri tutur (lider "Selye" və ikinci pillədəki "Maribor"dan 1 xal geri qalır).

Qeyd edək ki, bu komandalar arasında cavab görüşü avqustun 31-i keçiriləcək.

24 avqust

22:00. "Olimpiya" (Sloveniya) - "Qarabağ"

Baş hakim: Georgi Nikolov Kabakov (Bolqarıstan)

"Stozice" stadionu, Lyublyana

