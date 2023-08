Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla Belçikanın xarici işlər naziri Hadca Labibi arasında geniş tərkibli göpüş keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Xarici işlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, Azərbaycanla Belçika arasında ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq məsələləri, regional vəziyyət müzakirə edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.