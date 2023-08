Fəridin anası ilə idmançı arasında qalmaqal yaşandı - Məhkəmədən görüntülər / VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, məşq zamanı 7 yaşlı Fərid Bakarovu xüsusi amansızlıqla öldürməkdə ittiham olunan idmançı Mehman Xəlilovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Fəhmin Hümbətovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib.

Məhkəmə zamanı azyalının anası Aynur Məlikova ilə təqsirləndirilən Mehman Xəlilov arasında qalmaqal yaşanıb.

Baku TV-nin təqdim etdiyi görüntüləri təqdim edirik:

