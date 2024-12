Şəkidə yol qəzasında iki nəfər xəsarət alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yol-nəqliyyat hadisəsi rayonun İnçə kəndində baş verib.

Belə ki, Şəki-Qax yolunda “Mitsubishi” markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb. Nəticədə nəqliyyat vasitəsində olan 2 nəfər - 1991-ci il təvəllüdlü Kamran Məmmədov və 1986-cı il təvəllüdlü Röyal Həmidov xəsarət alıb.

Hər iki şəxs Şəki Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.

