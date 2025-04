“Shacman”la toqquşan "BYD" avtomobili aşdı - VİDEO

Bu gün səhər saatlarında paytaxtda ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, metronun “Koroğlu” stansiyasının yaxınlığında “Shacman” markalı yük maşını ilə minik avtomobili toqquşub. Nəticədə “Bolt” sisteminin loqosu ilə taksi fəaliyyəti göstərən avtomobil aşıb.

Hadisə nəticəsində ağır xəsarət alan olmasa da, nəqliyyat vasitələrinə ciddi ziyan dəyib.

Bakı şəhər DYP İdarəsinin bölmə rəisi Toğrul Nəsirli sorğuya cavab olaraq bildirib ki, hadisə saat 06:10 radələrində Nizami rayonu Heydər Əliyev prospektində baş verib:

“JAC” markalı, 90 YD 571 dövlət qeydiyyat nişanlı minik avtomobili ilə “MAN” markalı yük maşınının toqquşması nəticəsində taksidə olan qadın sərnişin xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır”.

Görüntüləri təqdim edirik:

