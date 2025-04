Beyləqanda vəzifəli şəxs iş başında ölüb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə 8 saylı ərazi vergi idarəsində baş verib.

Burada kiçik vergi xidməti müşaviri işləyən Ağcabədi şəhər sakini 64 yaşlı Arif Qasım oğlu Qasımlı infarktdan ölüb.

Faktla bağlı rayon Prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.

