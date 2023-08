Xalq artisti Tünzalə Ağayeva sosial şəbəkədə makiyajsız fotolarını paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçinin instaqram hesabında bölüşdüyü fotoları izləyicilər tərəfindən bəyənilib.

