Klubsuz qalan Hazarddan gözlənilməz qərar

“Real Madrid”lə müqaviləsi başa çatan və hazırda klubsuz olan Eden Hazard futbolçu karyerasını bitirə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hazard “İnter Mayami” klubunun təklifini rədd edəndən sonra heç bir klubdan təklif almayıb. Bildirilir ki, Hazard heç bir klubla anlaşa bilməyəcəyi təqdirdə karyerasını bitirə bilər. Məlumata görə, onun qardaşı Kilian da “RWD Molenbeek”in təklifini rədd edəndən sonra heç bir komandadan təklif almayıb.

Qeyd edək ki, Karyerasında 623 matça çıxan 32 yaşlı Hazard, 167 qol vurub, 157 məhsuldar ötürmə edib. Hazard müvafiq olaraq “Tubize”, “Lill”, “Çelsi” və “Real Madrid” klublarında çıxış edib. O parlaq oyunlarını “Çelsi”də nümayiş etdirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.