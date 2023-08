“İnter Mayami”yə transfer olan Lionel Messinin yanındakı şəxs diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Messinin yanındakı şəxsin onun şəxsi cangüdəni olduğu bildirilir. 36 yaşlı futbolçunun şəxsi cangüdəninin onu hətta meydanda da müşayiət etməsi sosial şəbəkədə müzakirə mövzusu olub.

