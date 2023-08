İraqın şimalında Türkiyə "Pəncə - Kilit" əməliyyatı zonasında şəhid verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

"25 avqust 2023-cü il tarixində “Pençe-Kilit” əməliyyatı zonasına PKK separatçı terror təşkilatı üzvləri tərəfindən yerləşdirilmiş əldəqayırma partlayıcının partlaması nəticəsində ağır yaralanan əsgər Erkan Selçuk xəstəxanaya çatdırılıb. Lakin, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb", - məlumatda bildirilib.

