10 milyonuncu vətəndaşımız Mehribanın yeni görüntüsü - VİDEO

Azərbaycan Dövlət Televiziyası (AzTV) ölkənin 10 milyonuncu vətəndaşı 4 yaşlı Mehriban Həsənova ilə bağlı süjet hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 4 il əvvəl doğulan və Mehriban Əliyevanın şərəfinə adlandırılan balaca Mehribanın görüntüləri maraqla qarşılanıb.

Qeyd edək ki, M. Həsənova 2019-cu il aprelin 6-da anadan olub. Həmin il 10 milyonuncu vətəndaşın dünyaya gəlməsi münasibətilə Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Azərbaycan xalqına və körpənin valideynlərinə təbrik ünvanlamışdı.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.