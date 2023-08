Zərər çəkmiş sığortalı fermerlərə ödənişlər başlanacaq

Havaların qeyri-sabit keçməsi, sel və daşqınlar nəticəsində Goranboy rayonunda fermerlərə dəyən zərərin ödənilməsinə yaxın günlərdə başlanılacaq.

Metbuat.az Aqrar Sığorta Fonduna istinadən xəbər verir ki, bunu qurumun İdarə Heyətinin sədri Fuad Sadıqov Goranboyda “Dayanıqlı fermer fəaliyyəti üçün aqrar sığorta” mövzusunda keçirilən regional tədbirdə bildirib.

O, bu il bölgədəki fermerlərə sığorta ödənişlərinin daha da artırılacağını bildirib. Sədrin sözlərinə görə, 2022-2023-cü illərdə Gəncə-Daşkəsən regionunda fermer və təsərrüfatlara 117 min manatdan artıq ödəniş edilib.

Tədbirdə Goranboy Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Məhərrəm Quliyev rayonun bu il təbii fəlakətlərdən, xüsusilə sel-subasma, dolu və leysan yağışlarından ən çox zərər çəkən bölgələrdən olduğunu qeyd edib. O, bildirib ki, bu fəlakətlər kənd təsərrüfatına, rayondakı fermerlərə, iri və kiçik təsərrüfatlara böyük zərər vurub və hazırda sığortalı təsərrüfatlar sığorta ödənişlərini gözləyirlər.

Tədbirdə iştirak edən fermer və təsərrüfat sahibləri sel-subasma nəticəsində dəyən zərərlərə görə ödənişlərin verilməsi, dəyən zərərin hesablanması, meyvə bağlarının sığortası aqrar sığorta ekspertlərinin fəaliyyəti ilə bağlı sual və təkliflərini səsləndiriblər.

Bir sıra iri təsərrüfatların nümayəndələri təbiət hadisələri nəticəsində dəyən zərərlər, dəymiş ziyanın hesablanması və ödəniş qaydaları ilə bağlı fond rəhbərliyinə suallar ünvanlayıb və bütün suallar cavablandırılıb.

