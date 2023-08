İngiltərə Premyer Liqasının 3-cü turunda "Nyukasl Yunayted" "Liverpul"u qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir nəfər azlıqda oynamasına və hesabda 0-1 geri olmasına baxmayaraq, "Liverpul" 2-1 hesabı ilə qələbə qazanıb.

