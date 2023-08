Azərbaycan BMT-nin İnsan Hüquqları Ofisinin fəaliyyətləri üçün ianə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın BMT Ofisi yanında Daimi Missiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Azərbaycan BMT-nin İnsan Hüquqları Ofisinin 2023-cü il üçün İnkişaf Hüququnun təşviqi və müdafiəsi üzrə fəaliyyətini dəstəkləmək üçün 26 000 ABŞ dolları məbləğində könüllü maliyyə yardımı edib.

