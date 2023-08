İstanbulda reyd zamanı polisə hədə qorxu gələn qadınla bağlı video gündəm olmuşdu.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin polisin işdən çıxarılması barədə xəbərlər dərc edilib. İstanbul polisindən isə bildirilib ki, iddialar əsassızdır. Qadının təhdid etdiyi polis işdən çıxarılmayıb.

Qeyd edək ki, reyd zamanı sürücü vəsiqəsi olmayan qadın "Mehmet qardaşı tanıyırsan? İndi zəng edib bura yığacağam, problem olacaq" deyərək polisi hədələyib. Polis isə qadını cəza tətbiq edib.

