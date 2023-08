İranlı zəvvarları daşıyan avtobus İraqda qəzaya düşüb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə İranda Ərbəin Mərkəzi Qərargahının sözçüsü Cavad Təşəkküri məlumat yayıb.

Qəza nəticəsində 20 zəvvarın öldüyü, çox sayda yaralının olduğu bildirilir.

