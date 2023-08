Bəzi xəbər saytlarında Azərbaycanda zəlzələ olması ilə bağlı məlumat yayılıb.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin direktoru, professor Qurban Yetirmişli Metbuat.az-a bildirib ki, bu barədə məlumat doğru deyil:

“Əhalinin nəzərinə çatdırıram ki, respublika ərazisində heç bir hiss olunan zəlzələ baş verməyib. Xahiş edirik, şaiyələrə inanmayın, xəbərləri AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin rəsmi saytından izləyin”.



Gülər Seymurqızı

