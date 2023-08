Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin Qarabağda yaşayan erməni əsilli şəxslərin ehtiyaclarının ödənilməsi üçün Bakıdan göndərdiyi humanitar yardım Ağdama çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan tərəfi humanitar missiya ilə bağlı Rusiya sülhməramlılarının komandanlığına məlumat verib.

Məsələnin bu gecə həll olunmayacağı dəqiqləşib.

Bu səbəbdən artıq gecələmək üçün Ağdam-Xankəndi yolunun üzərində çadırlar qurulub.

