“Sədərək” ticarət mərkəzinin ərazisində ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadla xəbər verir ki, naməlum avtomobil Süleymanov Samir Qabil oğlunu vurub. Ağır xəsarət alan şəxs Respublika Klinik Xəstəxanasına yerləşdirilib, lakin göstərilən tibbi müdaxilələrə baxmayaraq, vəfat edib.

Faktla bağlı Qaradağ RPİ-də cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.

