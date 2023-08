Türkiyə Rusiyaya yeni səfir təyin edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS öz mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, Türkiyənin Rusiyadakı hazırkı səfiri Mehmet Samsarın missiyası başa çatır: "Yaxın vaxtlarda yeni səfir təyin olunacaq".

