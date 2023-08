ABŞ tərəfindən maliyyələşdirilən qeyri-hökumət təşkilatı “Marshall Legacy Institute” (MLI) daha 5 minaaxtaran iti Azərbaycana göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi özünün feysbuk sosial şəbəkə hesabında yazıb.

