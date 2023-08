Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev sertifikatlaşdırmada ölkə üzrə ən yüksək nəticə əldə edən müəllimlərdən biri ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir Zaqatalaya səfər zamanı rayonun Aşağı Tala kənd 3 nömrəli tam orta məktəbinin ibtidai sinif müəllimi, 60 baldan 59 bal toplayan Südabə Qazıyeva ilə görüşüb.

Qeyd edək ki, Südabə Qazıyeva Vətən Müharibəsi şəhidi Valeh Bədəlovun anasıdır.

