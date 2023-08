Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin apellyasiya müsahibələri 4-5 sentyabr tarixlərində onlayn formatda “Microsoft Teams” platforması üzərindən təşkil olunacaq.

Təhsil İnstitutundan Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, müsahibə linki namizədlərin şəxsi səhifələrində qeyd olunacaq tarixdən bir gün əvvəl elektron poçt ünvanlarına göndəriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.