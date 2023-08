Vətən Müharibəsi şəhidi Şahin Allahyarovun xanımı Kəmalə Allahyarova tələbə adını qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Azərbaycan Universitetində Mühasibat ixtisası üzrə qiyabi təhsil alacaq.

Qeyd edək ki, Şahin Allahyarovun Vətən Müharibəsi zamanı ailəsinə etdiyi vəsiyyət günlərlə sosial şəbəkə və medianın gündəminə çevrilmişdi.

Xatırladaq ki, bakalavriat səviyyəsi üzrə ali təhsil müəssisələrinə aparılan ixtisas seçimi müsabiqənin nəticələri açıqlanıb.

