"Çelsi" "Mançester Siti"dən Koul Palmeri transfer edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Çelsi” klubu açıqlama verib. Məlumata görə, istedadlı hücumçu üçün "Mançester Siti"yə 50 milyon avro ödənilib. Məlumata görə, “Çelsi” Palmerlə 7 illik müqavilə imzalayıb.

Qeyd edək ki, ötən mövsüm 25 oyun keçirən Palmer Premyer Liqa, Federasiya Kuboku və UEFA Çempionlar Liqası titullarını qazanıb.

