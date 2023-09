Azərbaycanın Los-Anceles şəhərindəki Baş konsulluğunun qarşısındakı küçəyə "artsax" adı verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı erməni teleqram kanalların görüntülər yayılıb.

Qeyd edək ki, Los-Anceles ABŞ-da erməni lobbisinin ən güclü olduğu şəhərlərdən biridir.

