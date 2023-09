Xankəndini dronli gizli çəkdilər, "sirr" üzə çıxdı - VİDEO

Qarabağda “aclıqdan ölən” erməni sakinlərin necə ziyafətlər və içki məclisləri təşkil etdikləri lentə alınıb.

Metbuat.az "Ölkə.Az"a istinadən xəbər verir ki, avqustun sonunda drondan çəkilmiş görüntülərə heyran olmamaq mümkün deyil.

“Aclıqdan ölən”, “blokadadan əziyyət çəkən” ermənilər Qarabağda möhtəşəm ziyafətlər verilir, yeyib-içirlər, kef edirlər, toylar təşkil olunur.

Ümumiyyətlə, aclıq çəkən insanların hamısı eyni cür davranmalıdır, elə deyilmi?

Xankəndi və onun ətrafında baş verən “humanitar böhran” haqqında erməni nağıllarının daha bir gözəl təkzibi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.