Meteoroloqlar Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin kəskin dəyişəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sentyabrın 8-i, 9-u və 10-da paytaxtda yağış yağacaq.

Həmin günlər havanın temperaturu müvafiq olaraq digər günlərə nisbətən 6-7 dərəcə aşağı düşəcək.

Hətta sentyabrın 9-da gecə saatlarında havanın temperaturu 19 dərəcə təşkil edəcək.

