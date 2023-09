"Barselona" "Atletiko"nun portuqaliyalı futbolçusu Joao Feliksi icarəyə götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klub rəsmi məlumat yayıb. Hücumçu 2023/2024 mövsümünü icarə əsasında "Barselona"da keçirəcək.

Qeyd edək ki, Feliks ötən mövsümün ikinci yarısındə icarə əsasında "Çelsi"də oynayıb.

