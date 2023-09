"Barselona"nın 20 yaşlı hücumçusu Ansu Fatinin "Brayton"a keçidi rəsmiləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İngiltərə klubunun saytı məlumat yayıb. Fati mövsümün sonuna qədər icarə əsasında Premyer Liqa təmsilçisində çıxış edəcək.

Qeyd edək ki, "Barselona"nın yetirməsi olan Fati bu mövsüm La Liqada 3 oyuna çıxıb. O, İspaniya millisinin də üzvüdür.

