Abşeronda intihar hadisəsi olub.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Xırdalan şəhərində baş verib.

Belə ki, 41 yaşlı Cəmilə Nəbi qızı Ağayeva binanın 8-ci mərtəbəsindən özünü ataraq, həyatına son qoyub.

İntiharın səbəbi hələlik məlum deyil.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, son günlər Xırdalanda üç yeniyetmə qız özünü binadan ataraq intihar edib.

