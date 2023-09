Misir Mərdanov Çingiz Abdullayevə belə dəstək oldu

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, Xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev sosial medianın Azərbaycan seqmentində qınanılmaqdan, tənqid olunmaqdan, hücumlara məruz qalmaqdan bezdiyini deyərək, ölkədən getmək istədiyini bildirib.

Bəzi tanınmış simalar Çingiz Abdullayevə olan hücumları pisləyiblər.

Keçmiş təhsil naziri Misir Mərdanov da Çingiz Abdullayevin müdafiəsinə qalxıb.

“Dəfələrlə şahid olmuşam ki, Çingiz müəllim Qarabağ məsələsi ilə bağlı ən yüksək səviyyələrdə Rusiya rəhbərliyinin iştirak etdiyi tədbirlərdə Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edib, ruslara ciddi iradlarını bildirib”, - deyən Misir Mərdanov Xalq yazıçısını qınayanlarla razılaşmadığını vurğulayıb.

Qeyd edək ki, Ç.Abdullayevi sosial şəbəkələrdə qınayanlar onu Bakı ləhcəsində yarırus-yarıazərbaycanca danışmaqda ittiham edirlər.

