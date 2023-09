Türkiyənin qadın voleybolçulardan ibarət millisi Avropa çempionu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, komanda finalda Serbiya ilə qarşılaşıb. Setlərdə 1:2 geridə olan Türkiyə yekunda 3:2 hesabı ilə qalib gələrək bu titula yiyələnib.

Türkiyə - Serbiya - 3:2 (25:27, 25:21, 22:25, 25:22, 15:13)

Beləliklə, Türkiyə millisi tarixində ilk dəfə Avropa çempionu olub.

