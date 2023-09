"Fənərbaxça" və "Beşiktaş"dan qələbə

"Fənərbaxça" Türkiyə Superliqasının 4-cü turunda "Ankaragücü"nün qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, matç İstanbul təmsilçisinin minimal hesablı qələbəsi ilə başa çatıb - 1:0.

"Ankaragücü" - "Fənərbaxça" - 0:1

Qollar: Osayi-Samuel, 60

Qırmızı vərəqə: Yüksek, 84 ("Fənərbaxça")

"Beşiktaş" isə bu turda "Sivasspor"u qəbul edib və 2:0 hesabı ilə qalib gəlib.

"Beşiktaş" - "Sivasspor" - 2:0

Qollar:Kolli, 25, Raşiça, 40

Qeyd edək ki, "Fənərbaxça" 9 xalla (3 oyun) 1-ci, "Konyaspor" 8 xalla (4 oyun) 2-ci, "Qalatasaray" 7 xalla (3 oyun), "Beşiktaş" 7 xalla (3 oyun) 4-cüdür.

