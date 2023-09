Almaniya kansleri Olaf Şolts aldığı qəzadan sonra ilk fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, səhhəti ilə bağlı Almaniya kansleri "X"platformasında paylaşım edərək onunla maraqlananlara təşəkkür edib.

Xatırladaq ki, Almaniya kansleri Olaf Şoltsun idman edərkən yıxılaraq xəsarət alması ilə bağlı yerli mətbuat məlumat yaymışdı.



